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Мокрая форма и танцы: американские копы запустили флешмоб #Lipsyncbattle

Американские полицейские начали флешмоб #Lipsyncbattle, в котором они танцуют и подпевают под известные композиции. Получилось забавно.

А все началось, когда в сеть попало видео, на котором заместитель шерифа из Техаса беззвучно подпевает группе Kumbia Kings.

– Ради бога, кто-нибудь, скажите этому человеку, что его сейчас хочет каждая женщина в Техасе, которая выросла на Kumbia Kings! Кажется, мне надо сходить в церковь, – пишут в комментариях.

Когда ролик увидели другие полицейские, они решили запустить челлендж.

Копы устроили #Lipsyncbattle. Они снимают видео, где шевелят губами под музыку. Как этот патрульный из Сан-Антонио.

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Или вот эти напарники из южной части Техаса.

Удивили пользователей полицейские из техасского города Грейпвайн, которые использовали для создания видео песню Flashdance… What a Feeling Айрин Кары, которая была заглавной темой фильма Танец-вспышка 1983 года.

Кроме того, они замиксовали классический хит с современными рок-н-ролльными ритмами и добавили финальный прыжок из фильма Грязные танцы с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей.

Копы из Джорджии взяли песню Бруно Марса UpTown Funk. Но не стали копировать героев оригинального клипа, а придумали его заново.

Полицейские начали передавать флешмоб и на другие округи.

Напомним, Факты ICTV предлагали вам проголосовать за самого красивого копа Украины.

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