Смесь кота с пылесосом – японец показал необычное “изобретение”

Житель Японии решил “скрестить” кота и робопылесос. Страшный результат в мгновение стал звездой сети.
Японский пользователь Sacocho опубликовал в Twitter свое новейшее творение – котопылесос, который очень быстро стал популярным.
Результат получился весьма страшным. На видео изобретение приближается к камере и многих в этот момент не покидает неприятное чувство.
Твит с творением японца собрал уже больше 70 тыс. лайков.
– Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года, – рассказал Sacocho о смеси кота и пылесоса.
ネコとルンバの雑種。#奇想生物図鑑 #奇想生物 #奇想ものづくり #羊毛 #羊毛フェルト pic.twitter.com/gM7Dt6SRWJ
— さこっちょ/奇想ものづくり (@sacocho) 7 июля 2018 г.
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К слову, неизвестный кот попал в панораму Google Maps и тут же прославился.
Фото: Sacocho
Видео: Sacocho