Смесь кота с пылесосом – японец показал необычное “изобретение”

Житель Японии решил “скрестить” кота и робопылесос. Страшный результат в мгновение стал звездой сети.

Японский пользователь Sacocho опубликовал в Twitter свое новейшее творение – котопылесос, который очень быстро стал популярным.

Результат получился весьма страшным. На видео изобретение приближается к камере и многих в этот момент не покидает неприятное чувство.

Твит с творением японца собрал уже больше 70 тыс. лайков.

– Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года, – рассказал Sacocho о смеси кота и пылесоса.

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К слову, неизвестный кот попал в панораму Google Maps и тут же прославился.

Фото: Sacocho

Видео: Sacocho