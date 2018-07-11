Ким Чен Ын поехал на картофельную ферму вместо встречи с госсекретарем США – СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын не смог встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, поскольку посещал картофельную ферму.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не встретился с госсекретарем США Майком Помпео из-за того, что ездил на картофельную ферму, пишет Sky News.

– Госсекретарь США посетил Пхеньян, пытаясь согласовать детали сделки, заключенной на историческом саммите в июне между Дональдом Трампом и северокорейским диктатором. Однако Ким не был замечен публично, – говорится в сообщении.

Позже появилась информация о том, что Ким Чен Ын поехал в графство Самжион на ферму Джунгун, где должны были сажать высокоурожайные сорта картошки.

– Ким дал им указание “внедрить” различные виды, полезные по вкусу, и повысить качество производства картофеля, – добавляется в сообщении.

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К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын привез на встречу с Дональдом Трампом в Сингапур личный унитаз, а также еду и бронированный лимузин.