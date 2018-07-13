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В подгузнике и со смартфоном. В небо Лондона запустили огромного “малыша Трампа”

Британские активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа в страну, запустили над Лондоном гигантский надувной шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

Дональд Трамп

По данным британских СМИ, так называемый “малыш Трамп” поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании.

Активисты удерживают шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Отметим , что активисты движения Stop Trump согласовали акцию по запуску надувного шара с мэром Лондона Садиком Ханом.

Это вызвало много споров среди британской общественности и подверглось резкой критике со стороны сторонников Трампа как в США, так и в Великобритании.

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Напомним, накануне Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Сегодня у президента США запланированы переговоры с Терезой Мэй по ряду международных вопросов.

К слову, 16 июля Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным. Президент Украины уже заявил, что от этой встречи хороших новостей ждать не стоит.

Видео, фото: IBTimes UK, Chris J Ratcliffe/Getty Images

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