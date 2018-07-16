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Ботокс и грим не потекли: на закрытии ЧМ-2018 зонт достался только Путину

На закрытии Чемпионата мира по футболу после финального свистка пошел дождь и все, кто вышел на стадион поздравить победившую сборную Франции начали мокнуть. Все, кроме президента РФ Владимира Путина.

чм 2018

На стадионе присутствовали президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Все трое и президент ФИФА Джанни Инфантино после финального свистка вышли на поле, чтобы наградить футболистов.

В этот момент внезапно пошел сильный ливень и единственный зонт, раскрылся над Путиным.

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Как пишет Медуза, через несколько минут зонты вынесли всем, но этого хватило, чтобы зрители трансляции начали шутить про особенное положение Путина и единственный зонт на всю Россию.

– Во время дождя, чтоб грим не размыло и ботокс не поплыл, зонтик был только над Путиным, – написал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, вчера сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Фото: ТАСС.

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