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“Операция дождичек”: Путин на финале ЧМ в одной карикатуре

Российский художник Сергей Йолкин высмеял поведение президента РФ Владимира Путина во время церемонии награждения участников финала ЧМ-2018.

Главным героем карикатуры стал российский президент Владимир Путин, который запомнился на церемонии награждения  участников финала ЧМ-2018 тем, что среди высокопоставленных гостей один стоял в дождь под зонтиком.

Так, например, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, глава Франции Эммануэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино просто мокли под дождем.

Читайте: Топ-8 фейлов российского чемпионата мира по футболу

Как сообщалось, в России из-за ливней “поплыл” стадион, построенный к ЧМ-2018.

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