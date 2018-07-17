Снимок французского лидера Эммануэля Макрона на финале ЧМ-2018 превратили в мем из-за эмоциональной реакции президента на победу сборной.
Фотожабы на Макрона появились во всех соцсетях.
На одном кадров Макрона запечатлели в состоянии триумфа на VIP-трибуне стадиона Лужники.
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Пользователи Twitter, Instagram и 9GAG сделали на основе фото много фотожаб, где Макрон дерется с медведем, летит на багете, играет на гитаре.
Драка с медведем и багет: победный танец Макрона на ЧМ-2018 стал мемом / 14 фотографий
Напомним, 15 июля Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира по футболу.
Фото: Getty Images.
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