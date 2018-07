История любви – как поиздевались над Трампом после встречи с Путиным

Издание The New York Times посмеялось над встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, выложив в Youtube мультик, где их изобразили парой в отношениях.

Встреча лидеров США и России не осталась без внимания пользователей Интернета. В течение дня в сети публикуют различные мемы и карикатуры, на которых смеются над поведением Трампа на встрече.

the USA, masterfully tamed and rides like a dream #TreasonSummit #TrumpPutin pic.twitter.com/oIf17BRKbW

“It would be high comedy if it were not a national tragedy. And a national emergency.”

An early look at Tuesday’s @BillBramhall cartoon: https://t.co/fx5xmHiJpp

The Daily News Editorial Board on the #TrumpPutin summit: https://t.co/Ou19TiwEJc pic.twitter.com/STE6TdW56X

— New York Daily News (@NYDailyNews) 16 июля 2018 г.