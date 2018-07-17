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Приходи и молись: у киевлян появился “шанс” снизить стоимость проезда

Жителей столицы пригласили 5 августа в Киево-Печерскую Лавру на Молитву за снижения цен на общественный транспорт в Киеве.

молитва за проезд

Мероприятие появилось сегодня в Facebook.

– Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Нужно ездить на метро и троллейбусе, а теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте, – говорится в описании .

На встречу откликнулись уже полтысячи человек.

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– Мерч будет? (футболки, худи, чашки и т.п. с надписями типа Молится мы не бросим – долой проезд по 8!) – пишут подписчики в обсуждениях.

– Кто хедлайнер? Амулеты от кондукторов есть в продаже? Со своим кагором пускают? – шутят пользователи.

Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

Фото: Сергей Ревера/Сегодня.

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