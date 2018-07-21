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Дождевые рыбаки: в Киеве мужчины ловили рыбу прямо на дороге

Сегодня в Киеве прошел сильный ливень, который затопил улицы столицы. Горожане стали ловить рыбу прямо на дороге.

Артур Широкий в сети опубликовал видео, на котором показаны “дождевые рыбаки”, сообщает Страна.ua.

– Да, погодка смотрю, классная. Особенно для хорошей рыбалки. А сеть нужно было ставить по-любому, – прокомментировал мужчина видео с “рыбаками” на Оболони.

Читайте: Ловили 10 человек: олененок устроил переполох в автосалоне и разбил витрину

К слову, ранее Факты ICTV собрали самые забавные курьезы на рыбалке.

ВИДЕО: Страна.ua.

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