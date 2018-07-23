В Одесской области стая обезьян сбежала из частного зоопарка и поселились на территории дачного кооператива.
Об этом сообщил местный житель Максим Слащев в Facebook.
Мужчина рассказал, что девять приматов разгуливают по дачному кооперативу уже неделю.
Животные питаются персиками и яблоками, а полиция на “беглецов” не реагирует.
Кроме обезьян, в частном зоопарке, из которого сбежали животные, по словам Слащева, находятся еще анаконда и крокодил.
Под Одессой из зоопарка сбежали 9 обезьян и неделю обворовывают дачников / 2 фотографии
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К слову, в прошлом году в Окаяма (Япония) гигантская черепаха сбежала из зоопарка. Животное нашли в 140 метрах от него целым и невредимым.
ФОТО: Максим Слащёв/Facebook
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