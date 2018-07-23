Собака случайно спела хит Бритни Спирс

Житель США Мэтт снял на видео вой своей собаки Райли, который сильно похож на мелодию песни Бритни Спирс.

Мэттью записывал свою собаку для Snapchat в момент, когда она начала выть. Потом мужчина в вое узнал Toxic Бритни Спирс.

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Хардин опубликовал ролик в своем твиттере, поинтересовавшись, не только ли ему скулеж Райли напоминает Toxic. Пользователи согласились, а один из них даже сделал ремикс.

Ранее Факты ICTV писали, что на пляже в Одессе произошел забавный случай с собакой, которая пыталась собрать все буйки и вынести их на берег.