Путин на саммите в ЮАР не нашел флаг своей страны

Во время саммита в ЮАР лидерам стран БРИКС не удалось найти флаги своих стран.

Во время саммита в ЮАР лидеры стран БРИКС, среди которых и президент России Владимир Путин, не смогли найти флаги своих стран на момент совместного фотографирования, сообщает прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

– Не так стали: на саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно, – написал Смирнов.

Однако даже после того, как они поменялись местами, ни один из политиков не стоял напротив флага своей страны.

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Видео: Ф.Крипперс

Фото: Ф.Крипперс (Скриншот)