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Титаник и Кличко на гондоле: в сети высмеяли непогоду в Киеве (ФОТОЖАБИ)

В сети жители столицы уже успели высмеять потоп в Киеве. Факты ICTV собрали самые смешные фотожабы с мэром города, аналогиями с фильмами и песнями.

Аномальные ливни вызвали в столице потопы и транспортный коллапс.

Читайте: Дождевые рыбаки: в Киеве мужчины ловили рыбу прямо на дороге

Однако это не отбило желание у влявлян посмеяться над ситуацией и подколоть ближнего своего.

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Титаник и Кличко на гондоле: в сети высмеяли непогоду в Киеве (ФОТОЖАБИ) / 8 фотографий

Напомним, вчера Киев накрыли сильные ливни  с грозами и градом, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.

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