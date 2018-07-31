Американец купил старый Boeing и сделал себе дом

Американец Брюс Кэмпбелл превратил списанный самолет Boeing 727 в свое жилье.

Об этом сообщает Awesome Inventions.

– Если бы вы встретили этот дом, то, увидев его, подумали бы, что случилась авиакатастрофа. Это потому что Брюс Кэмпбелл, бывший инженер-электрик, живет в списанном Boeing 727, превратив его в свой дом, – сообщает издание.

Самолет-дом размещается в лесу у Портленда, что в американском штате Орегон.

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Брюс убежден, что каждый старый самолет имеет право на дальнейшую “жизнь” после списания. В своем самолете он пытался оставить максимум того, что было там во времена полетов.

Дом-самолет обошелся Кэмпбеллу недешево – он заплатил 100 тысяч долларов за старый самолет еще в 1999 году, расходы на перемещение, обустройство, дальнейшее обслуживание составили еще 120 тысяч долларов.

Напомним, Факты ICTV писали про 5 самых дорогих “домов на колесах”.

Фото: awesomeinventions.com