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РосСМИ “опозорилось” с Медведевым в Севастополе

Российское пропагандистское агентство ТАСС на своей странице в Instagram разместило фото премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на борту корабля Комета 120М в Севастополе, указав сверху правильную локацию – Sevastopol, Ukraine.

Володимир Медведев

Это заметил и успел сделать скриншот московский фотограф Василий Максимов, разместив его в Facebook.

– Тот случай, когда кто-то в ТАСС просто поставил правильный геотег, а в итоге пришлось его удалять вместе с кучей комментов. Но именно на этот случай и придумали такую штуку как скриншот, – написал он.

Читайте: Крым – Россия: итальянское СМИ опозорилось с картой Украины

Ранее Факты ICTV рассказывали, как Дмитрий Медведев запутался при коллективном рукопожатии во время церемонии открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Фото: Василий Максимов/Facebook

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