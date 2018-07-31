РосСМИ “опозорилось” с Медведевым в Севастополе

Российское пропагандистское агентство ТАСС на своей странице в Instagram разместило фото премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на борту корабля Комета 120М в Севастополе, указав сверху правильную локацию – Sevastopol, Ukraine.
Это заметил и успел сделать скриншот московский фотограф Василий Максимов, разместив его в Facebook.
– Тот случай, когда кто-то в ТАСС просто поставил правильный геотег, а в итоге пришлось его удалять вместе с кучей комментов. Но именно на этот случай и придумали такую штуку как скриншот, – написал он.
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Ранее Факты ICTV рассказывали, как Дмитрий Медведев запутался при коллективном рукопожатии во время церемонии открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Фото: Василий Максимов/Facebook
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