Превысил скорость: в Германии радар заснял голого велосипедиста (18+)

2 августа полиция города Киль (Германия) продолжает поиски велосипедиста, с которого необходимо взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.

Об этом пишет DW.

Полиция Киля заявила, что столкнулась с самым странным нарушением дорожного движения: голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 км в час в зоне с ограничением 30 км в час.

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Установлено, что это был мужчина, на котором была только обувь. Его отсняла камера фиксации скорости.

Мужчина двигался в направлении центра города Киль вечером 21 июля. Его пока не идентифицировали.

К слову, во время Чемпионата мира в Москве голый подросток выпал из окна на аргентинских болельщиков.

Фото: dreamstime.com.