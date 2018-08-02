Превысил скорость: в Германии радар заснял голого велосипедиста (18+)

2 августа полиция города Киль (Германия) продолжает поиски велосипедиста, с которого необходимо взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.
Об этом пишет DW.
Полиция Киля заявила, что столкнулась с самым странным нарушением дорожного движения: голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 км в час в зоне с ограничением 30 км в час.
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Установлено, что это был мужчина, на котором была только обувь. Его отсняла камера фиксации скорости.
Мужчина двигался в направлении центра города Киль вечером 21 июля. Его пока не идентифицировали.
К слову, во время Чемпионата мира в Москве голый подросток выпал из окна на аргентинских болельщиков.
Фото: dreamstime.com.
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