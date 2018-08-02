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Ныряйте в сухую: в России в День ВДВ отключили фонтаны

В России 2 августа отметили День Воздушно-десантных войск, который был омрачен отключением фонтанов во многих городах РФ.

В сети в очередной раз посмеялись над традициями Дня Воздушно-десантных войск в России, указав на массовое пьянство и агрессию со стороны десантников.

Так, по сообщению Вести.ру, в Санкт-Петербурге, Ростове, Новосибирске, Краснодаре, Ярославле, Смоленске и других городах отключили главные фонтаны, где традиционно купаются десантники.

Читайте: РосЗМИ “опозорилось” с Медведевым в Севастополе

К слову, День десантника в Украине отмечают теперь осенью.

 

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