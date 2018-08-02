Среди автомобилистов есть особенная каста, которая особенно выделяться пестрыми переделками своей машины. Факты ICTV собрали самых абсурдных и нелепых представителей колхозного автотюнинга.

История о том, как мастера с золотыми руками из кучи ржавчины возрождают раритетные авто и дают им вторую жизнь давно известна. Однако есть те, кто бессовестно издевается над машинами. Это касается обладателей тонкого чувства прекрасного из гаража, которые от нехватки практических навыков и чувства меры пытаются налепить на свой автомобиль все подряд: от детских игрушек до выхлопной трубы длиной в несколько метров.

Поклонники данного жанра тюнинга почему-то искренне уверенны, что их творения эстетичны, но слегка экстравагантны. Но красоту щедро украшенных железных коней ценят не все. Давайте посмотрим почему.

Только один вопрос: зачем? Владелец серьезно настроен на то, чтобы эта машина ехала быстрее?

Вот что получается, когда к тюнингу вашего авто руку приложила бабушка.

Праздник к нам приходит?

Дорогие автомобилисты, запомните:

количество спойлеров на скорость не влияет, особенно ВАЗах

нет никакой необходимости все наклейки, которые вы собирали в детстве, лепить на авто

также не нужно лепить ничего из того, что валяется в гараже.

Понять и простить. Далее без комментариев.

























Восставшие из ада: как боги автотюнинга издеваются над машинами / 13 фотографий

Однако есть мастера, которые из кучи металлолома делают сказку. В их руках старые и забытые авто превращаются в стильные и дорогие машины. Механики могут вернуть заводской дизайн или добавить что-то свое. Главным условием такого тюнинга является подчеркнуть родной дизайн авто. Однако бывают случаи, когда машины меняют на модели другой марки. Факты ICTV предлагают вам посмотреть случаи изысканного тюнинга.













Восставшие из ада: как боги автотюнинга издеваются над машинами / 7 фотографий

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Ранее Факты ICTV писали, что американец Брюс Кэмпбелл превратил списанный самолет Boeing 727 в свое жилье.

Фото: tazikrus, dreamstime