PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Восставшие из ада: как боги автотюнинга издеваются над машинами/

Восставшие из ада: как боги автотюнинга издеваются над машинами

Среди автомобилистов есть особенная каста, которая особенно выделяться пестрыми переделками своей машины. Факты ICTV собрали самых абсурдных и нелепых представителей колхозного автотюнинга.

История о том, как мастера с золотыми руками из кучи ржавчины возрождают раритетные авто и дают им вторую жизнь давно известна. Однако есть те, кто бессовестно издевается над машинами. Это касается обладателей тонкого чувства прекрасного из гаража, которые от нехватки практических навыков и чувства меры пытаются налепить  на свой автомобиль все подряд: от детских игрушек до выхлопной трубы длиной в несколько метров.

Поклонники данного жанра тюнинга почему-то искренне уверенны, что их творения эстетичны, но слегка экстравагантны. Но красоту щедро украшенных железных коней ценят не все. Давайте посмотрим почему.

Только один вопрос: зачем? Владелец серьезно настроен на то, чтобы эта машина ехала быстрее?

Вот что получается, когда к тюнингу вашего авто руку приложила бабушка.

Праздник к нам приходит? 

Дорогие автомобилисты, запомните:

  • количество спойлеров на скорость не влияет, особенно ВАЗах
  • нет никакой необходимости все наклейки, которые вы собирали в детстве, лепить на авто
  • также не нужно лепить ничего из того, что валяется в гараже.

Понять и простить. Далее без комментариев.

image image image image image image image image image image image image image
Восставшие из ада: как боги автотюнинга издеваются над машинами / 13 фотографий

Однако есть мастера, которые из кучи металлолома делают сказку. В их руках старые и забытые авто превращаются в стильные и дорогие машины. Механики могут вернуть заводской дизайн или добавить  что-то свое. Главным условием такого тюнинга является подчеркнуть родной дизайн авто. Однако бывают случаи, когда машины меняют на модели другой марки. Факты ICTV предлагают вам посмотреть случаи изысканного тюнинга.

image image image image image image image
Восставшие из ада: как боги автотюнинга издеваются над машинами / 7 фотографий

Читайте: Дыра в полу, сидения на кирпичах: новые технологии в маршрутках Киева

Ранее Факты ICTV писали, что американец Брюс Кэмпбелл превратил списанный самолет Boeing 727 в свое жилье.

Фото: tazikrus, dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Тест-драйв Mazda 6: бензин или дизель?
дороги
На 30-40 лет вперед! В мегаполисах появятся долгосрочные транспортные схемы
Поради для водіїв-початківців
Советы для начинающих водителей
Дональд Трамп
Трамп обещает ввести пошлины на авто из Европы и назвал условие
Как экономить бензин – 10 проверенных советов
дороги
В Украине ужесточат контроль скорости на дорогах
В Украине все маршрутки, переделанные из грузовых, отправят на металлолом
В Киеве Toyota Fortuner протаранил KIA Ceed, чтоб освободить себе проезд
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка