Терминатор или свинья? Кто ты после пивной вечеринки (ТЕСТ)

В первую пятницу августа традиционно отмечают Международный день пива. Мы решили проверить, кто вы, когда выпьете пенного. Пройдите тест – и узнаете.

Международный день пива — это неофициальный праздник.

Его основателем считают владельца бара Джесси Авшаломова, который выбрал начало августа в связи с летней погодой и отдаленностью от других пивных праздников.

Первый день пива состоялся в 2007 году в городе Санта-Круз, штат Калифорния, США.

А уже к 2011 году он превратился из местечкового фестиваля в международный праздник, отмечаемый в 138 городах 23 стран.

К 2012 году праздник отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

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Мы решили создать тест, который покажет, кто вы, когда выпьете пиво.

Лишь помните, что это всего лишь юмор.

Напомним, Факты ICTV делали видео, где собрали 11 самых интересных фактов о пиве.