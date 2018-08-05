С красной ленточкой и матами: в РФ торжественно открыли фонарь

В России на открытие обычного фонаря на одной из улиц в селе Холмец Тверской области приехал сам глава Оленинского района Олег Дубов.

Об этом сообщает govoritmoskva.ru со ссылкой на местное издание Караван+Я.

Однако торжественная церемония с перерезанием красной ленточки обернулась словесной перепалкой чиновника с местными жителями.

Читайте: РосЗМИ “опозорилось” с Медведевым в Севастополе

Его упрекнули в том, что фонарь установлен неправильно, на что тот сказал, что это не их ума дело, и использовал нецензурную лексику.

Дубов оскорблял людей, назвав собравшихся группой агрессивной молодежи и подогретой алкоголем гопотой.

Кстати, на Харьковщине в одном из сел для выступления чиновника постелили ковер на земле.

Фото: pixabay.com