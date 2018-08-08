Конфуз на военном параде перед Елизаветой II. Подвел полковой пони

Королеве Елизавете II пришлось закрыть нос из-за несдержанного полкового пони.

Елизавета II отправилась в свою резиденцию в Шотландии, в замок Балморал, чтобы провести там август и сентябрь. Перед тем, как начать отдыхать, Ее Величество пожелала посетить смотр Королевского полка Шотландии. Здесь она снова встретилась с символом королевского полка, пони Круаханом IV.

При приближении королевы пони навалил кучу почти под ноги Елизаветы II. Из-за смрада Ее Величеству пришлось даже зажать нос.

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Животное вот уже не первый раз проявляет свой несносный характер при встрече с королевой. Так, в 2014 году пони фыркнул на Елизавету II, когда она к нему подошла, а затем пытался укусить. В июле 2017 года пони хотел съесть ее букет.

Полковой пони навалил кучу перед Елизаветой II и свел на нет весь пафос военного парада в честь монарха. Кстати, пони – рецидивист. В прошлом году он пытался съесть королевский букет pic.twitter.com/v7yPkkFZWs — НТВ (@ntvru) 8 августа 2018 г.

Ранее Факты ICTV писали, что в Британии впервые провели репетицию на следующий день после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция проходила под кодовым названием Castle Dove (Дворцовая голубка. – Ред.).

Видео: НТВ

Фото: dreamstime.