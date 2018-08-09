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Тереза Мэй оконфузилась перед принцем Уильямом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова заставила сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс.

В этот раз политик оконфузилась перед принцем Уильямом. Об этом сообщает Sky News.

При встрече Мэй и Уильяма женщина присела так, что оказалась практически по пояс принцу.

Пользователи сети высмеял политика, отметив ее атлетичность и растяжку. Также они отметили, что принцу пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.

Читайте: Конфуз на военном параде перед Елизаветой II. Подвел полковой пони

К слову, в Тернополе девушка пришла на экзамен в университет в свадебном платье.

ФОТО: Getty Images

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