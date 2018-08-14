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Обматерил и улетел: неудачная попытка пожарных спасти попугая

В Лондоне застрявший на крыше попугай по имени Джесси, обматерил спасателей и улетел.

Самка попугая застрявшая на крыше дома в Лондоне, обматерила приехавших на помощь пожарных, пишет DailyMail.

Когда один из спасателей поднялся на крышу по лестнице и сказал Я тебя люблю (так он надеялся завоевать расположение птицы), Джесси ответила то же самое, однако затем добавила пару матерных слов.

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Джесси три дня сидела на крыше соседнего дома. Ее хозяева и представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными не смогли уговорить ее спуститься и вызвали пожарных.

– Во время разговора мы обнаружили, что птица любит сквернословить, и ее ругань позабавила нас. Джесси также говорит по-турецки и по-гречески, так что мы звали ее и на этих языках, – рассказал руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу.

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Обматерил и улетел: неудачная попытка пожарных спасти попугая / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Индии верблюд спровоцировал ДТП и застрял в салоне автомобиля. Выручали животное спасатели.

Фото: Paul Wood.

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