PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Конан и Золотое Руно: Савченко высмеяли за "знание" истории/

Конан и Золотое Руно: Савченко высмеяли за “знание” истории

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко пожелал археологам найти мифическое Золотое Руно и артефакты времен вымышленного персонажа Конана-варвара. 

Об этом он сказал во время представления археологами в местном музее древнегреческого ритуального сосуда, которое подняли со дна акватории Кинбурнской косы, пишет УНИАН.

– Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое Руно, а может, что-то другое…, – заявил Савченко.

Читайте: Переобули на ходу? Путин оконфузился на фото с Назарбаевым

То, что Савченко упомянул вымышленных персонажей и мифические артефакты, насмешило юзеров сети:

Напомним, Савченко открывал новогоднюю елку в Николаеве с разбитым лицом.

 

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Губернатор Савченко: Равный доступ к качественному образованию детей Николаевщины
савченко
Губернатор Савченко не собирается уходить в отставку под давлением оппонентов
Олексій Савченко
Смерть летчика Волошина: Савченко идет в отставку
Алексей Савченко
Наша цель – избавить Николаевскую область от “авторитетов” – глава ОГА Савченко
Сломанный нос и фингалы: как Савченко открывал елку в Николаеве
Олексій Савченко
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко: Дороги Николаевщины в 2018 году будут отремонтированы
Председатель Николаевской ОГА Савченко хочет Интерсити
Олексій Савченко
Губернатор Савченко из Николаева сделал десятки ошибок в тестах
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка