Конан и Золотое Руно: Савченко высмеяли за “знание” истории

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко пожелал археологам найти мифическое Золотое Руно и артефакты времен вымышленного персонажа Конана-варвара.

Об этом он сказал во время представления археологами в местном музее древнегреческого ритуального сосуда, которое подняли со дна акватории Кинбурнской косы, пишет УНИАН.

– Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое Руно, а может, что-то другое…, – заявил Савченко.

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То, что Савченко упомянул вымышленных персонажей и мифические артефакты, насмешило юзеров сети:

Напомним, Савченко открывал новогоднюю елку в Николаеве с разбитым лицом.