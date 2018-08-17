Перепутала педали, въехала в витрину. На что способны богини парковки (ГОЛОСУВАННЯ)

Припарковать машину и стать звездой интернета – это они могут. Их маневры удивляют, смешат и даже раздражают. Факты ICTV предлагают от души повеселиться и выбрать богиню парковки.

Разные бывали случаи. Например, в Киеве девушка протаранила 4 авто и въехала в витрину, когда пыталась припарковаться. Причина такого маневра удивляет не меньше – девушка заявила, что не смогла затормозить из-за каблука.

Одна почему-то решила припарковать свое авто прямо посреди дороги, другая заблокировала пешеходный переход. И таких историй множество. Факты ICTV даже собрали коллекцию и предлагают проголосовать.

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Напомним, что ранее Факты ICTV разбирались, сможет повлиять закон о парковке на решение проблемы.