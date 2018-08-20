Курьез в Черновцах: депутат “зашел” в горсовет через окно

Забавный инцидент случился в Черновцах в субботу, 18 августа. Один из депутатов городского совета залезал в Черновицкий горсовет через окно.
Видео, на котором зафиксирован этот момент, опубликовал на своей странице в Facebook экс-мэр города Алексей Каспарук.
Странным способом пытался попасть в Черновицкий горсовет серкетарь Василий Продан. Он объяснил, что в кабинете мэра стоит цифровой замок, который открыть без специального пульта невозможно, пише Newsone.
Читайте: Депутаты на каникулах: что делают политики и почему не едут на Мальдивы
После субботнего совещания, дверь в кабинет мэра захлопнулась, а пульт остался в комнате. Продан уточнил, что было два способа решить эту проблему – сверлить дорогой замок, или лезть в окно.
Напомним, в Никополе депутат в кефире открыл стрельбу на заседании сессии горсовета.