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Как Путин букет на свадьбе ловил – карикатура

Известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал картинку на которой президент РФ Владимир Путин пытается словить букет.

Володимир Путін

Карикатуру художник Сергей Елкин опубликовал в Facebook.

На картинке Елкин в очередной раз посмеялся с небольшого роста президента России.

Для того, чтобы Путин смог словить заветный букет, президента РФ поднимает один из его охранников.

Читайте: С красной ленточкой и матами: в РФ торжественно открыли фонарь

К слову, президент РФ Владимир Путин оконфузился из-за роста на совместном фото с президентом Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

Фото: Сергей Елкин

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