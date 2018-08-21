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Сиденья и ремни безопасности! За 6 дней хомяк уничтожил все в авто хозяйки

В британском городе Сент-Атан, графство Гламорган, хомячок вырвался на свободу и перегрыз все в машине хозяйки.

Об этом сообщает издание Metro.

14 августа 43-летняя Аманда Джонсон (Amanda Johnson) приобрела хомячка. Она планировала подарить его детям, но по дороге домой зверек выбрался из коробки и спрятался внутри автомобиля. Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела его поймать.

В течение следующих шести дней хомяк перегрыз ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. По мнению специалистов, к которым обращалась Джонсон, ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.

Хомячок уже причинил хозяйке ущерб на тысячи фунтов стерлингов (35 тыс. грн).

– Несмотря на повреждения, мне бы очень хотелось найти хомячка живым и здоровым, — говорит она.

PICS BY AMANDA JOHNSON / CATERS NEWS - (PICTURED: The damage to the car that Amanda believes could stretch into the thousands) - A mum-of-four shares her HAMSTER HELL online blasting the pet she bought for her kids who escaped and destroy her new car. Amanda Johnson, 43, from St Athan, Vale of Glamorgan, Wales, purchased the pet for her children but while she was driving home it escaped from its cage. She was Shocked and Terrified to discover the orange Syrian hamster, that was only a few weeks old, beneath her clutch pedal and was unable to pull over. - SEE CATERS COPY

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К слову, в немецком городе Карлсруэ полиция прибыла на вызов мужчины, которого преследовал и атаковал бельчонок.

ФОТО: Amanda Johnson/metro.co.uk

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