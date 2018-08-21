Сиденья и ремни безопасности! За 6 дней хомяк уничтожил все в авто хозяйки

В британском городе Сент-Атан, графство Гламорган, хомячок вырвался на свободу и перегрыз все в машине хозяйки.

Об этом сообщает издание Metro.

14 августа 43-летняя Аманда Джонсон (Amanda Johnson) приобрела хомячка. Она планировала подарить его детям, но по дороге домой зверек выбрался из коробки и спрятался внутри автомобиля. Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела его поймать.

В течение следующих шести дней хомяк перегрыз ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. По мнению специалистов, к которым обращалась Джонсон, ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.

Хомячок уже причинил хозяйке ущерб на тысячи фунтов стерлингов (35 тыс. грн).

– Несмотря на повреждения, мне бы очень хотелось найти хомячка живым и здоровым, — говорит она.

Читайте: Обматерил и улетел: неудачная попытка пожарных спасти попугая

К слову, в немецком городе Карлсруэ полиция прибыла на вызов мужчины, которого преследовал и атаковал бельчонок.

ФОТО: Amanda Johnson/metro.co.uk