В США мужчина отсудил $1 млн благодаря договору на салфетке

Житель Далласа (США) Джонатан Колниак отсудил у бывшего работодателя Джеймса Баленги $1 млн благодаря договору, подписанному на салфетке во время вечеринки.

Об этом пишет dallasnews.com.

Суть договора заключалась в том, что Баленги передаст Колниаку 2% акций своей компании, занимающейся поставками сырой нефти. Сумма акций составила около 9 миллионов долларов.

Баленги и Колниак заключили договор в 2015 году. На салфетке не было указано название компании, однако там говорилось о 2%, а также была указана зарплата Колниака — $100 тыс. в месяц. Кроме того, там была подпись Баленги.

Адвокат работника рассказал, что по договоренности, тот должен был помочь подготовить компанию к продаже.

Колниак исполнил свою часть договора и в том же году компанию продали за $820 млн. После этого сумма акций выросла до $9,35 млн. Позднее Колниак договорился с работодателем, что получит $2 млн. Однако к моменту прекращения работы Колниак получил всего $400 тыс. В марте 2017 он обратился в суд.

– Баленги и компания настаивали, что изначально не было никакого договора, и они не должны ничего платить. Это и привело к судебному иску, – сказал адвокат Колниака.

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Защита Баленги утверждала, что соглашение, подписанное на салфетке, было “беспредметным и неполным”, и его подписали в результате “ночи пьянства”.

Кроме того, по мнению защиты, в договоре не было указано название компании, и это могло означать, что Колниак требовал 2% акций другой организации. Однако суд удовлетворил требования Колниака.

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