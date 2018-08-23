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“Конкурент” Tesla: в России создали собственный электрокар

В России показали электрический концепт-кар CV-1.

CV-1

Российский концерн Калашников продемонстрировал электрический концепт-кар CV-1, который построен на базе ретро кузова ИЖ-21252 Комби, сообщает пресс-служба Калашникова.

Батарея электрокара запитывает инвертор, с габаритами 50х50х100 см, что позволяет развивать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки. Емкость батареи — 90 кВт/ч.

По словам разработчиков, он сможет ехать 350 км без подзарядки. В концерне считают, что авто сможет конкурировать с электрокарами Tesla.

– Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему, – заявила директор по внешним коммуникациям концерна Калашников София Иванова.

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К слову, 23 августа в Курске (РФ) после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся.

Фото: концерн Калашников

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