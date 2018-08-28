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Любитель вкусно покушать 2 года разводил женщин на свиданиях

45-летний житель штата Калифорния в США Пол Гонсалез почти два года заказывая себе на свиданиях вкусные блюда, а потом сбегал, не оплатив счет.

Но теперь американцу грозит до 13 лет тюрьмы – копы арестовали его, передает Fox News. Отмечается, что мужчина, несмотря на то, что был известен в некоторых ресторанах и кафе, все равно продолжал обманывать женщин.

Пол обманывал женщин с апреля 2016 года по май 2018-го. Всего за это время он наел и напил на сумму, почти равную 1 тысяче долларов. Американки жаловались на мужчину телеканалам, из-за чего некоторые работники ресторанов даже запомнили его в лицо и отказывались обслуживать, передает MediaLeaks.

То, чего долго ждали многие обманутые Полом спутницы, случилось в конце августа. Полиция заключила мужчину под стражу. Ему предъявили обвинение в вымогательстве, хищении в особо крупных размерах и так далее.

Как CBS Los Angeles рассказывала одна из обманутых Полом женщин, сначала она очень удивилась, что заполучила свидание с таким, по её словам, симпатичным мужчиной. Они договорились встретиться в ресторане, и там калифорниец заказал себе салат с креветками и дорогой стейк филе-миньон, а запил всё это двумя чашками кофе. А затем вдруг начал говорить про свою больную тётушку.

И вдруг он сказал мне, что у него скоро отключится телефон, а он ждёт звонка от его мамы о том, как себя чувствует его тётя. Сказал, что пойдёт в машину, чтобы взять зарядник. Я сразу же спросила его: «Ты не вернёшься?» — вспоминает женщина.

Когда с момента ухода Пола прошло десять минут, американка поняла, что мужчина точно не придёт обратно. Ей пришлось заплатить ресторану 130 долларов.

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