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После меня, хоть потоп! Путин оконфузился знаниями по истории

Владимира Путина встретил очередной конфуз. Президент РФ опозорился знаниями истории, когда перепутал цитаты французских королей Людовиков.

Во время выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске президент РФ опозорился знаниями по истории, пишет Газета.ru.

Владимир Путин произнес фразу “После меня – хоть потоп”, отметив, что это известный принцип короля-солнца Людовика XIV.

На самом деле автором высказывания является французский король Людовик ХV.

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Вместе с тем, некоторые исследователи приписывают выражение Маркизе де Помпадур, которая якобы произнесла его при Людовике XV, чтобы утешить монарха после известия о поражении французской армии в битве с прусскими войсками во время Семилетней войны.

Напомним, в 2017 году Владимир Путин “переписал” историю и назвал Ярослава Мудрого русским князем.

Фото: Getty Images

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