В Австралии мужчина по ошибке получил $360 тыс. зарплаты

В Австралии мужчина получил в 100 раз большую зарплату из-за запятой, которую случайно поставили не в том месте. Так, вместо 4 921 австралийских долларов и 76 центов, он получил 492 тысячи 176 австралийских долларов ($360 тыс.).

Об этом пишет ВВС.

Мужчина не поддался искушению потратить случайно полученные средства и уже через месяц вернул их обратно.

В Аудиторском бюро Северной территории Австралии говорят, что он хотел сделать это еще раньше, но не смог: человек живет в отдаленной местности, и чтобы осуществить возврат, должен был добраться до побережья.

Чиновники говорят, что переплату австралиец получил из-за сразу двух человеческих ошибок: сначала кто-то неправильно ввел сумму операции, а потом неправильно понял предупреждение.

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Эта лишь одна из 743 случайных переплат, которые жители Северной территории Австралии получили в период с июля прошлого года по январь 2018 года, сказано в докладе аудиторского бюро.

По оценкам специалистов, около $767 тыс., которые были ошибочно переведены жителям региона, так и не были возвращены.

Представители власти говорят, что подобные ошибки случаются примерно у 0,2% транзакций, которые проводятся в Северной территории ежегодно.

Планируется, что в ближайшее время систему, через которую осуществляются выплаты, усовершенствуют, чтобы предотвратить подобные переплатам.

К слову, за год сотрудники компании Google зарабатывают около $197 тыс. в год.