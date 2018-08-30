“Хватит, бендера, я из донецких!” Женщина устроила скандал в маршрутке (18+)

В маршрутке Новомосковск-Павлоград женщина устроила скандал, потребовав не разговаривать на украинском языке.

Соответствующий ролик опубликован в Facebook на странице группы Украина говорит.

– Сажусь мирно-тихо на свое место, звонит собрат из 56-й бригады, говорю на украинском языке с ним о том, о сем, и где-то через пару минут слышу крик справа: “Хватит, хватит, бендера, я из донецких…х**лы е**ные, бендеры”, – рассказал мужчина, который ехал в этой маршрутке 29 августа и снял все на видео.

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По его словам, разговор пришлось прервать, хотел записать все на видео, но женщина умерила пыл, увидев камеру.

– Я за мир была и буду…Там где я родилась – там и умру. Х*й я тебе скажу за Бандеру. Это я тебе сказала, а не в камеру твою. Слышь, я тебе сейчас плюну в глаза твои бесстыжие, – говорит она.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

К слову, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.

Фото: скрин видео Україна говорить