PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / "Хватит, бендера, я из донецких!" Женщина устроила скандал в маршрутке (18+)/

“Хватит, бендера, я из донецких!” Женщина устроила скандал в маршрутке (18+)

В маршрутке Новомосковск-Павлоград женщина устроила скандал, потребовав не разговаривать на украинском языке.

Скандал у маршрутці

Соответствующий ролик опубликован в Facebook на странице группы Украина говорит.

– Сажусь мирно-тихо на свое место, звонит собрат из 56-й бригады, говорю на украинском языке с ним о том, о сем, и где-то через пару минут слышу крик справа: “Хватит, хватит, бендера, я из донецких…х**лы е**ные, бендеры”, – рассказал мужчина, который ехал в этой маршрутке 29 августа и снял все на видео.

Читайте: В Google Maps появился украинский язык

По его словам, разговор пришлось прервать, хотел записать все на видео, но женщина умерила пыл, увидев камеру.

– Я за мир была и буду…Там где я родилась – там и умру. Х*й я тебе скажу за Бандеру. Это я тебе сказала, а не в камеру твою. Слышь, я тебе сейчас плюну в глаза твои бесстыжие, – говорит она.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

К слову, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.

Фотоскрин видео Україна говорить

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возмутилась хамству. В Бердичеве водитель маршрутки избил пассажирку
Під Одесою розбилася маршрутка з людьми
Не доехали до моря. Под Одессой разбилась маршрутка с людьми
Авто збило дитину
В Кривом Роге ВАЗ сбил насмерть 9-летнюю девочку и скрылся
10 украинских слов, которые обогатят вашу речь
Фура протаранила автобус в Днепропетровской области – 16 пострадавших
Автобус в кювете, Opel – на крыше: 15 пострадавших в ДТП на Днепропетровщине
ДТП у Дніпропетровській області
Под Днепром авто столкнулось с рейсовым автобусом: есть погибшие, 13 пострадавших
Отруйна хмара під Дніпром
Желтое облако под Днепром: из автоцистерны вытекла опасная кислота
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка