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Пугает и веселит одновременно: невероятная реакция собаки на объятия

Необычная реакция пса по кличке Мистер Бабз на объятия его хозяина сделала его звездой интернета.

Видео неделю назад опубликовал хозяин собаки Джеймс Пенланд, а уже сегодня оно разлетелось по всем соцсетям.

На кадрах Джеймс держит пса на руках, целует его и обнимает, однако Мистеру Бабзу все это не очень нравится.

– Я люблю тебя, Мистер Бабз! А ты меня любишь? Нет? О нет! Я думаю, он любит меня, – говорит хозяин.

После этого собака замечает, что все это снимают и очень удивляется. Строгий женский голос говорит: “Да, я поймала тебя! Я записала все на камеру!”. Реакция пса на эти слова пугает и смешит одновременно.

Лишь на одном из постов с этим видео в Twitter уже более 7 миллионов просмотров, 160 тысяч репостов и более 350 тысяч лайков.

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К слову, ранее мы писали, как собаки реагируют на слезы.

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