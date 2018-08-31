Выбрал мясо вместо овощей. Пес-вегетарианец провалил тест в прямом эфире

Жительница Британии решила, что ее пес – вегетарианец. Правда тест на любовь к мясу в прямом эфире животное не прошло.

В эфире британского утреннего ТВ-шоу The Morning Люси Каррингтон сказала, что пес по кличке Шторм потерял аппетит и перестал есть привычную еду, которую она ему готовила.

Поэтому женщина решила изменить его рацион на вегетарианский с добавлением овощей.

При этом сама Люси Каррингтон вегетарианкой не является.

Интересно, что на вегетарианской диете пес Шторм прожил три месяца.

В прямом эфире продюсеры шоу решили провести небольшой тест и предложили собаке две миски – с вегетарианским кормом и мясом. Пес быстро сделал свой выбор.

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Фото: Скриншот видео