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Я в аду! Как выглядит “самая горячая” очередь в аптеке

Дизель Шоу обыграли типичную ситуацию с очередью в аптеке, напоминающей настоящий ад.

Дизель Шоу

Дизель Шоу в 48 выпуске показали самую горячую очередь в аптеку.

Что делать, если виагра уже подействовала, а рядом только старушка?

Куда бежать, когда отравился на пляже арбузом?

А главное, как победить старушку, которая пришла с пенсионным вне очереди?

Читайте: Дизель-шоу начинает новый сезон: что подготовили юмористы

Кто из “жертв” выстоит до конца и все-таки купит желаемое, смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

Кстати, Дизель Шоу знают, как на самом деле отдыхают отцы с детьми на пляже.

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