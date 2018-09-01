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Как папы отдыхают с детьми на пляже – Дизель Шоу

Команда Дизель Шоу показала свое юмористическое видение того, как отцы на самом деле отдыхают со своими детьми на пляже.

Дизель Шоу показал, как разные отцы отдыхают со своими детьми.

Кто-то бегал по пляжу без плавок, кто-то игрался с очками виртуальной реальности, а кто-то воровал тапки у людей для своего папы.

Узнали себя в одном из персонажей?

Смотрите: Дизель Шоу высмеяли девушек, недовольных своей внешностью

Больше смотрите в выпуске Дизель Шоу:

Напомним, Дизель Шоу показали, как посетители на самом деле занимаются в спортзале.

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