3 сентября – день прощальный: как песня Шуфутинского стала мемом

Песня Михаила Шуфутинского за последние несколько лет стала мемом, который 3 сентября вспоминают все интернет-пользователи.
3-е сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Тщательный поиск в интернете находит истоки этого мема в 2011 году, когда в сообществе МДК Вконтакте появился портрет американского чернокожего репера Рика Росса, сопровожденный цитатой из песни Шуфутинского.
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Несмотря на то, что Рик Росс является чернокожим двойником Шуфутинского, прелесть картинки пользователи оценили лишь двумя годами позднее, в сентябре 2013, когда в интернете начинает широко тиражироваться эта картинка, а также другие мемы с использованием цитат из песни, а также ее названия.
Факты ICTV и пользователи соцсетей сегодня поздравляют мем с его 6 годом существования.
Напомним, названа песня, которая может спасти жизнь.