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3 сентября – день прощальный: как песня Шуфутинского стала мемом

Песня Михаила Шуфутинского за последние несколько лет стала мемом, который 3 сентября вспоминают все интернет-пользователи.

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Тщательный поиск в интернете находит истоки этого мема в 2011 году, когда в сообществе МДК Вконтакте появился портрет американского чернокожего репера Рика Росса, сопровожденный цитатой из песни Шуфутинского.

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Несмотря на то, что Рик Росс является чернокожим двойником Шуфутинского, прелесть картинки пользователи оценили лишь двумя годами позднее, в сентябре 2013, когда в интернете начинает широко тиражироваться эта картинка, а также другие мемы с использованием цитат из песни, а также ее названия.

Факты ICTV и пользователи соцсетей сегодня поздравляют мем с его 6 годом существования.

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3 сентября – день прощальный: как песня Шуфутинского стала мемом / 33 фотографий

Напомним, названа песня, которая может спасти жизнь.

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