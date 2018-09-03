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Ляшко с собаками перепел 3 сентября Шуфутинского

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в караоке песню 3 сентября российского певца Михаила Шуфутинского.

ляшко

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

На ролике политик в разноцветных шортах-семейках, сидя на диване с одной из своих собак, душевно поет песню. Во время исполнения он гладит пса.

Читайте: 3 сентября – день прощальный: как песня Шуфутинского стала мемом

Видео собрало 50 тысяч просмотров за 4 часа и более 500 реакций.

Свое выступление Ляшко закончил словами, что каждый день нужно ценить.

К слову,  ранее житель США Мэтт снял на видео вой своей собаки Райли, который сильно похож на мелодию песни Бритни Спирс.

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