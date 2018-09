Директор детсада поздравила детей с 1 сентября танцем на пилоне

Директора китайского детского сада в городе Шэньчжэнь уволили после того, как она пригласила на 1 сентября танцовщицу на пилоне, пишет The Telegraph.

Читайте: Вес таланту не помеха: 140-килограммовая тренер учит танцевать на пилоне

Женщина также добавила, что ее карьера “разрушена после 5-минутного выступления”.

Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях. После инцидента директора детсада уволили.

Who would think this is a good idea? We’re trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn’t give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 сентября 2018 г.