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Очевидец заснял на камеру “тверк” медведя

В Канаде очевидец заснял на видео, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как медведь танцует тверк.

В канадском лесу хищника случайно заметил и снял на камеру турист, сообщает Daily Mail.

Он рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.

Но турист не испугался и, остановившись всего в нескольких шагах от хищника, снял “танцора”.

Читайте: Шотландец написал признание своей девушке на корове

Напомним, невероятную реакцию собаки на объятия.

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