Очевидец заснял на камеру “тверк” медведя

В Канаде очевидец заснял на видео, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как медведь танцует тверк.
В канадском лесу хищника случайно заметил и снял на камеру турист, сообщает Daily Mail.
Он рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.
Но турист не испугался и, остановившись всего в нескольких шагах от хищника, снял “танцора”.
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Напомним, невероятную реакцию собаки на объятия.
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