Читали газеты и играли в настольный теннис – Маккартни и Фэллон разыграли незнакомцев

Телеведущий Джимми Фэллон и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни решили забавно разыграть нескольких незнакомцев.

Телеведущий Джимми Фэллон и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни решили разыграть посетителей Рокфеллеровского центра с помощью лифта, который останавливался не на том этаже. Видео с розыгрышем опубликовали в Youtube.

Когда лифт останавливался на неправильном этаже, за ним оказывались Фэллон и Маккартни, которые играли в настольный теннис, читали газеты или просто показывали трюк.

– Когда я была маленькой, то думала, что выйду замуж за Пола Маккартни, потому произошедшее было ближе всего к исполнению желания, – рассказала одна из “жертв” розыгрыша.

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К слову, лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в караоке песню 3 сентября российского певца Михаила Шуфутинского.

Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (Скриншот)

Видео: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon