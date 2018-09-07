PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Романтический боевик в Киеве: двух девушек похитили средь белого дня/

Романтический боевик в Киеве: двух девушек похитили средь белого дня

В Оболонском районе Киева вечером группа подростков похитила двух несовершеннолетних девушек.

Очевидцы вызвали правоохранителей, когда увидели, как люди в черных масках затаскивают в машину двух девушек.

Полиция объявили план Перехват и оперативно задержали похитителей.

Как выяснилось позже, девушек “украл” молодой человек одной из девушек.

Читайте: На матче НБА парень признался в любви и потерял кольцо

– Относительно похищения двоих девушек на Оболони. Просто у одного влюбленного парня возникла странная фантазия таким вот способом сделать предложение девушке. При помощи своих друзей он организовал это “похищение”. Уже через час местоположение авто и “похитителей” было установлено, их задержали, – рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Ранее Факты ICTV писали, что фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу “Ты выйдешь за меня?” на одной из своих коров.

Фото: police_ukraine

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Очевидец заснял на камеру “тверк” медведя
Как папы отдыхают с детьми на пляже – Дизель Шоу
Орущий ковбой и Люди в черном – отдых Путина стал поводом для фотожаб
Турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
Карма Рамоса и коронация Гризманна — лучшие мемы Суперкубка УЕФА
Обматерил и улетел: неудачная попытка пожарных спасти попугая
В Германии полиция спасала мужчину от белки
Конфуз на военном параде перед Елизаветой II. Подвел полковой пони
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка