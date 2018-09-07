Романтический боевик в Киеве: двух девушек похитили средь белого дня

В Оболонском районе Киева вечером группа подростков похитила двух несовершеннолетних девушек.

Очевидцы вызвали правоохранителей, когда увидели, как люди в черных масках затаскивают в машину двух девушек.

Полиция объявили план Перехват и оперативно задержали похитителей.

Как выяснилось позже, девушек “украл” молодой человек одной из девушек.

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– Относительно похищения двоих девушек на Оболони. Просто у одного влюбленного парня возникла странная фантазия таким вот способом сделать предложение девушке. При помощи своих друзей он организовал это “похищение”. Уже через час местоположение авто и “похитителей” было установлено, их задержали, – рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Ранее Факты ICTV писали, что фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу “Ты выйдешь за меня?” на одной из своих коров.

Фото: police_ukraine