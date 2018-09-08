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Платные vs общественные: чем отличаются пляжи в Одессе

Чем отличается отдых на платном пляже от отдыха на общественном?

Почему лучше не ходить в бесплатную раздевалку? И чем плох прошлогодний зонт от солнца?

Актеры Дизель Шоу в своем максимально смешном стиле ответили на эти вопросы.

Новые шутки от дизелей смотрите в новом 49 выпуске шоу.

Читайте: Дизель Шоу высмеяли девушек, недовольных своей внешностью

К слову, ранее юмористы показали, как родители отдыхают с детьми на пляже.

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