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Что бывает, когда теща очень сильно ждет внуков – в Дизель Шоу

Команда Дизель Шоу показала, как властная теща заставила дочку с мужем “делать” детей.

Дизель Шоу

Только представьте – мать пришла в спальню к дочери, чтобы проконтролировать, так сказать, “весь цикл производства”.

– Клянусь Богом, запущу процесс и слиняю вообще…, – предложила теща.

Что было дальше – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

Смотрите: Дизель Шоу высмеяли девушек, недовольных своей внешностью

Ранее комики Дизель Шоу показали свое юмористическое видение того, как отцы на самом деле отдыхают со своими детьми на пляже.

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