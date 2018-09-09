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Хакерская атака – Дизель Шоу показал, что происходит на самом деле

Что на самом деле происходит в офисе, когда узнают, что сайт подвергся атаке хакеров. Дизель Шоу показали свое видение ситуации.

Директор и компьютер: непродвинутый пользователь и сложная техника.

Как выглядит настоящая хакерская атака? И кому под силу предотвратить любые компьютерные неполадки?

Кто смог решить эту проблему и какова была реакция босса с секретаршей от того, что они увидели на экране – смотрите в Дизель Шоу.

Читайте: Как папы отдыхают с детьми на пляже – Дизель Шоу

Напомним, Дизель Шоу показали, как посетители на самом деле занимаются в спортзале.

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