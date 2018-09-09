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Как правильно продавать рыбу в Одессе: инструкция от Дизель Шоу

Семейная пара в очередной раз отдыхает в Одессе, но какую цену за это придется заплатить?

Семья в очередной раз приехала в Одессу и снова попала на местных жителей, которые пытаются выманить, как можно больше денег.

Все уже привыкли,  что взрослые в курортный сезон пытаются обобрать отдыхающих. Однако то, что ребенок может выманить в два раза больше денег никто не мог ожидать.

Читайте: Хакерская атака – Дизель Шоу показал, что происходит на самом деле

Как торгуют на пляже настоящие евреи? Смотрите в видео.

Напомним, Дизель Шоу показали, как посетители на самом деле занимаются в спортзале.

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