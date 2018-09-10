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Маленький снежный барс пытается напугать маму – реакция поражает

В сети появилось видео того как, детеныш снежного барса очень мило пугает маму.

Видео появилось на форуме Reddit.

Пользователи отмечают, что на самом деле барсы притворяются и таким образом поощряют охотничьи инстинкты детенышей.

Снежные барсы очень часто изображают подобную реакцию.

Читайте: Пугает и радует одновременно: невероятная реакция собаки на объятия

Напомним, очевидец снял на камеру “тверк” медведя.

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